العالم اليوم - ترامب يتحدث عن "حالات غش" في فيلادلفيا.. والشرطة تعلّق

انتم الان تتابعون خبر ترامب يتحدث عن "حالات غش" في فيلادلفيا.. والشرطة تعلّق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:23 صباحاً - قال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب، في وقت مبكر من الأربعاء، إن "هناك الكثير من الحديث عن عمليات غش في فيلادلفيا" بولاية بنسلفانيا.

وذكر ترامب على منصة "تروث سوشيال": "هناك الكثير من الحديث عن عمليات غش في فيلادلفيا".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن إدارة شرطة فيلادلفيا قولها إنها ليست على علم بقضايا "الغش الهائل" التي أشار إليها ترامب في منشور عبر منصته.

وأضافت إدارة الشرطة أنها ليست على علم أيضا بأي مشاكل تتعلق بالتصويت تتطلب استجابة من جانب جهات إنفاذ القانون.

وكانت عدة مصادر مطلعة كشفت أن هناك مناقشات داخل حملة ترامب حول إمكانية إعلان الرئيس السابق عن فوزه في وقت مبكر من ليلة الانتخابات، كما فعل في عام 2020، بحسب قناة "سي إن بي سي نيوز" الأميركية.

وأدلى ترامب بصوته قرب منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وقال للصحفيين "إذا خسرت الانتخابات، وإذا كانت انتخابات عادلة، فسأكون أول المعترفين بخسارتي".

ووردت أنباء عن وجود أعطال تقنية في عملية إحصاء الأصوات بمقاطعة كامبريا بولاية بنسلفانيا، ووافقت محكمة محلية على طلب من مسؤولين انتخابيين بتمديد ساعات التصويت لساعتين.

وأخلت السلطات مركزي اقتراع بمقاطعة فولتون في ولاية جورجيا لفترة وجيزة بعد تهديدات زائفة بوجود قنابل.