العالم اليوم - مفاتيح ترامب إلى البيت الأبيض.. تعرف عليها

انتم الان تتابعون خبر مفاتيح ترامب إلى البيت الأبيض.. تعرف عليها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:24 مساءً - دخل دونالد جي. ترامب السباق الانتخابي حاملاً أعباءً ثقيلة. إذا فاز، إليكم ما سيقوله المحللون حول كيفية تجاوزه لهذه التحديات، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وصل الرئيس السابق ترامب إلى يوم الانتخابات مع قاعدة جماهيرية متحمسة وخبرة كافية بعد أن خاض انتخابات الرئاسة مرتين من قبل. ومع ذلك، جاء معه أيضًا إدانات جنائية وأعداد كبيرة من الناخبين الذين ينظرون إليه بصورة سلبية.

باختصار، كان ترامب مرشحًا مثقلًا بأعباء استثنائية. لكنه تمكن من التغلب على ذلك، مقدمًا نفسه لناخبين كانوا متعطشين للتغيير وغير راضين عن اتجاه البلاد تحت قيادة الرئيس بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس.

مزاج غير جيد

أظهر الناخبون بوضوح أنهم يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الخطأ — حيث قال 74% منهم ذلك، وفقًا لاستطلاع ABC/Ipsos الذي صدر صباح الأحد. منذ عام 1980، كانت هذه الإحصائية دائمًا مؤشراً قوياً على أن الحزب الحاكم سيفقد البيت الأبيض.

إذا فاز ترامب، فسوف ينجح في إلقاء اللوم على هاريس وإرث بايدن. كما سيتحدث عن قلق الناخبين من حال الأمة، واسترجاعه لذكريات الأيام التي كان فيها رئيسًا.

الاقتصاد

تظهر تصورات الجمهور عن الاقتصاد مدى قلق الناخبين. رغم أن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.1% فقط في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، ونما الاقتصاد بمعدل 2.8% في الربع الأخير، إلا أن 75% من الناخبين وصفوا الاقتصاد بأنه في حالة سيئة وفقًا لاستطلاع نيويورك تايمز/كلية سيينا في أكتوبر.

عندما أصدرت وزارة العمل تقرير الوظائف النهائي قبل يوم الانتخابات، والذي أظهر نموًا متواضعًا في التوظيف بسبب الأعاصير وإضراب عمالي كبير، استغل ترامب ذلك بقوة، حيث قال في تجمع له في ميشيغان: "هذا التقرير الجديد للوظائف يثبت بشكل قاطع أن كامالا هاريس وجو الملتوي قد قادا اقتصادنا إلى الهاوية".

الهجرة

عاد ترامب إلى القضية التي شكلت علامته السياسية: التهديد والفوضى الناتجة عن الهجرة غير الشرعية. تضمنت إعلاناته صورًا بالأبيض والأسود تُظهر المهاجرين يتسابقون عبر الحدود أو يهاجمون شوارع المدن. دعا إلى فرض عقوبة الإعدام على المهاجرين الذين يقتلون ضباط إنفاذ القانون.

استغل ترامب الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين ظهروا في المدن البعيدة عن الحدود الجنوبية خلال الحملة، بالإضافة إلى التقارير عن الجرائم التي يرتكبها المهاجرون — وغالبًا ما كان يُبالغ في تلك التقارير — لزيادة الشعور بأن الناخبين قد يجدون أنفسهم محاصرين في مجتمعاتهم.

المرشح إذا فاز ترامب، سيكون ذلك دليلاً على الحب العميق والشديد الذي يتمتع به بين شريحة كبيرة من الناخبين. كانت حملته بعيدة عن الكمال، لكنه، كما فعل طوال مسيرته السياسية، نجا من انتكاسات كثيرة، مثل ضغوط النقاش التي واجهها مع هاريس.

أعلن ترامب بشكل متكرر أنه يتحدى مستشاريه، حيث ألقى بالخطابات المعدة مسبقًا جانبًا ليتحدث عن "الأعداء من الداخل" أو ليز تشيني. إذا كانت هذه الأمور تُزعج مستشاريه، فإنها بالتأكيد كانت تُفرح وتُسلّي أنصاره.

الجنس

إذا فاز ترامب، سيكون هذا انتصاره الثاني من أصل ثلاث محاولات للرئاسة. في كلا الفوزين، كان قد هزم امرأة، مما يشير إلى أن العديد من الناخبين يجدون صعوبة في تصور امرأة في المكتب البيضاوي.

قد يكون من الصعب إثبات أن هاريس خسرت تحديدًا بسبب التمييز الجنسي، لكن الجنس يلعب دورًا كبيرًا في كيفية تصويت الأمريكيين هذا العام.

وجدت أحدث استطلاعات نيويورك تايمز/كلية سي Siena، التي أُجريت في نهاية أكتوبر، أن ترامب يتقدم على هاريس بين الرجال بنسبة 55% إلى 41%. إن أسلوب ترامب الجريء وغير المقيد، إلى جانب وعوده باقتصاد مزدهر، كان له صدى خاص لدى الرجال السود واللاتينيين، مما ساعده في تقويض جزء حيوي من قاعدة الديمقراطيين.

العابرون جنسياً

ككبش فداء استغل ترامب الغضب والشكاوى طوال مسيرته السياسية. كانت هذه الطريقة فعالة بشكل خاص هذا العام وسط الانطباع، حتى بين العديد من الديمقراطيين، بأن الحزب قد تجاوز حدوده في بعض القضايا الثقافية، وأبرزها حقوق المتحولين جنسياً.

غالبًا ما زعم ترامب أن الأطفال يذهبون إلى المدرسة ويعودون إلى منازلهم بعد إجراء عمليات جراحية لتغيير الجنس دون علم أو موافقة والديهم. وعندما وجدت حملته مقاطع فيديو لحديث هاريس، بصفتها المدعي العام لولاية كاليفورنيا، حول ما قدمه ترامب كوجهة نظر "مستيقظة" بشأن هذه القضايا، أنفقت ملايين الدولارات لوضع تلك التصريحات أمام الناخبين.

قبل شهر من الانتخابات، أفاد تحليل لنيويورك تايمز أن ترامب ومجموعات جمهورية أخرى أنفقوا 65 مليون دولار على إعلانات تركز على قضايا المتحولين.