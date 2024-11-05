نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتب التحقيقات الفيدرالي ينشئ مركزًا لمتابعة الانتخابات ومراقبة التهديدات المحتملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) عن تأسيس مركز خاص لمتابعة الانتخابات في واشنطن العاصمة، وذلك لمراقبة التهديدات المتعلقة بالانتخابات والاستجابة السريعة لأي تهديدات أمنية محتملة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.

تفاصيل عمل المركز

وفقًا لبيان المكتب، الذي نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية، يعمل المركز بالتنسيق مع شركاء على المستويات الفيدرالية والولائية والمحلية.

يضم فريق العمل ما يقارب 80 شخصًا في كل نوبة عمل، ويعمل بالتعاون مع 12 وكالة مختلفة على مدار الساعة طوال الأسبوع الانتخابي حتى يتم الإعلان عن النتائج النهائية.

تصريحات المسؤولين

صرح جيمس بارناكل، نائب مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية في FBI، أن المكتب لا يهدف إلى تقييد حرية التعبير أو مراقبة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مفرط.

ومع ذلك، أشار إلى أن المعلومات التي تصل إلى حد التهديد أو انتهاك القوانين الفيدرالية ستُواجه بإجراءات صارمة.

وأضاف بارناكل أن هناك زيادة طفيفة في عدد التهديدات المبلغ عنها هذا العام مقارنة بالانتخابات السابقة، ما يستدعي تعزيز الاستعدادات الأمنية لضمان حماية العملية الديمقراطية.

السياق الأمني للانتخابات

تأتي هذه الإجراءات وسط بيئة سياسية محتدمة في الولايات المتحدة، حيث يسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي لضمان الأمن والشفافية في ظل تزايد التوترات والمخاوف المتعلقة بسلامة الانتخابات.