نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تقدم هاريس في استطلاعات الولايات المتأرجحة يزيد من حدة السباق الرئاسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "واشنطن بوست" أن كامالا هاريس تتصدر حاليًا السباق الرئاسي في أربع ولايات متأرجحة من بين سبع، مما يعكس تغييرات محتملة في خريطة التصويت الأميركية. هذا التقدم الذي نقلته قناة القاهرة الإخبارية يشير إلى تزايد دعم هاريس في مناطق تعتبر حاسمة للوصول إلى البيت الأبيض، ويزيد من الضغط على حملة الرئيس السابق دونالد ترامب لتغيير استراتيجياتها قبيل موعد الاقتراع.

مع اشتداد التنافس بين المرشحين، تعكس هذه النتائج أهمية الولايات المتأرجحة في تحديد مسار الانتخابات الأميركية، حيث يعتمد كل مرشح على الفوز بها لتعزيز فرصه في الوصول للرئاسة. من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تكثيف الجهود من كلا الجانبين في تلك الولايات، في سباق قد يكون من بين الأكثر حسمًا وتأثيرًا على السياسة الأميركية خلال السنوات المقبلة.هاريس، ترامب، واشنطن بوست، الولايات المتأرجحة، الانتخابات الأميركية، السباق الرئاسي، البيت الأبيض