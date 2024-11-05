نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العملية الانتخابية الأميركية وأنماط التصويت: نظرة بالأرقام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتمتع نحو 240 مليون مواطن أميركي بحق التصويت في الانتخابات الرئاسية، ويُتاح لهم الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 94 ألف مركز انتخابي موزع عبر الولايات الخمسين إلى جانب مقاطعة كولومبيا.

يستطيع الناخب الأميركي التصويت بعدة طرق، وفقًا للقوانين الانتخابية الأميركية، منها التصويت المبكر، والتصويت عبر البريد، والتصويت الغيابي عن بعد، بالإضافة إلى التصويت الشخصي في يوم الاقتراع في المراكز المخصصة لذلك.

في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، شارك ما يزيد عن 66% من الناخبين، مع قيام أكثر من 81 مليون شخص بالإدلاء بأصواتهم مبكرًا، وفقًا لتقارير إعلامية. وأظهرت بيانات "مركز بيو" للأبحاث أن 46% من الناخبين حينها اختاروا التصويت المبكر، بينما 54% فضلوا التصويت الشخصي في يوم الانتخاب.

وقد أثارت الانتخابات السابقة بعض الشكوك لدى المرشح الجمهوري دونالد ترامب حول حدوث تزوير، مما دفعه للتخطيط لتخصيص 100 ألف محامٍ ومتطوع لمراقبة العملية الانتخابية هذا العام لضمان نزاهتها.

ومع تزايد التوتر والترقب، ينتظر الأميركيون نتائج هذه الانتخابات الرئاسية التي تبدو أكثر سخونة من أي وقت مضى.