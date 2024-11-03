العالم اليوم - التوتر في الشرق الأوسط يدفع معظم بورصات الخليج للتراجع

انتم الان تتابعون خبر التوتر في الشرق الأوسط يدفع معظم بورصات الخليج للتراجع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 نوفمبر 2024 03:33 مساءً - تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الأحد، بعد أن أشار تقرير إلى أن إيران ربما تستعد لشن هجوم من الأراضي العراقية للرد على إسرائيل في الأيام المقبلة.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي ومسؤول إسرائيلي سابق القول إن الولايات المتحدة حذرت إيران من شن هجوم جديد على إسرائيل ومن أن واشنطن لن تكون قادرة على كبح إسرائيل إذا هاجمتها طهران مجددا.

وكان أكسيوس قد ذكر في وقت سابق أن المخابرات الإسرائيلية أشارت إلى أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر.

وارتفع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم شركة أكوا باور 3.2 بالمئة.

وكان من بين الرابحين الآخرين سهم مجموعة إم.بي.سي الذي قفز 10 بالمئة مسجلا الحد الأقصى اليومي بعد أن وقعت شركة الاستدامة القابضة اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ستقوم بموجبها ببيع كامل حصتها في إم.بي.سي للصندوق.

وفي قطر هبط المؤشر 0.2 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 0.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.3 بالمئة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم خلال مؤتمر صحفي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن المراجعة الرابعة لبرنامج الصندوق مع مصر ستبدأ يوم الثلاثاء.