نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الأمريكي يعلن وصول قاذفات B-52 ستراتوفورتريس إلى الشرق الأوسط وسط توترات متصاعدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأحد عن وصول قاذفات القنابل الاستراتيجية B-52 "ستراتوفورتريس" إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار تعزيز القدرات الدفاعية الأمريكية في المنطقة.

وكتبت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في تدوينة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "وصول قاذفات بي-52 ستراتوفورتريس من جناح القاذفات الخامس بقاعدة مينوت الجوية إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

قرار البنتاجون بإرسال تعزيزات عسكرية

يأتي هذا الإعلان بعد تصريح وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" يوم الجمعة، حيث كشف وزير الدفاع لويد أوستن عن قراره بإرسال قاذفات قنابل B-52، سرب من المقاتلات، طائرات للتزود بالوقود، ومدمرات بحرية إضافية إلى الشرق الأوسط.

تحذيرات الولايات المتحدة لإيران

وفي بيان رسمي، أكد المتحدث باسم البنتاجون، بات رايدر، أن وزير الدفاع أوستن حذر من استغلال إيران أو حلفائها للوضع الحالي لاستهداف المواطنين الأمريكيين أو المصالح الأمريكية في المنطقة.

وأوضح أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ "كل الإجراءات اللازمة" للدفاع عن الشعب الأمريكي.

خلفية الوضع الإقليمي

تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة في ظل التطورات في الشرق الأوسط، والتي تشمل النزاع المستمر في غزة والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران.