إصابة 900 إسرائيلى بالصواريخ منذ بدء العملية البرية ضد الأراضى اللبنانية



حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:36 مساءً - قالت وسائل إعلام عبرية، إن السلطات الإسرائيلية، نقلت ما يزيد عن 900 شخص إلى المستشفيات لتلقى العلاج نتيجة للإصابات بصواريخ قادمت من لبنان منذ بدء العملية البرية الإسرائيلى على الأراضي اللبنانية، واصفة ذلك بـ"الإحصائية المؤلمة".

ومنذ 8 أكتوبر الجارى بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلى، بتوغل برى فى حنوب الأراضي اللبنانية، بزعم العمل ضد حزب الله اللبنانى.

ويواصل حزب الله تصديهم لجنود الاحتلال على كافة محاور القتال جنوباً، محققين فى صفوفهم إصابات كبيرة ومؤلمة.

كما تتعرض المستعمرات والمدن المحتلة إلى استهداف يومى ومستمر بصليات صاروخية كبيرة ضمن وتيرة متصاعدة.