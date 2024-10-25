العالم اليوم - بالفيديو.. وصول سفينة مساعدات إماراتية إلى مرفأ بيروت

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:25 صباحاً - استقبل مرفأ بيروت، الجمعة، سفينة مساعدات من دولة الإمارات العربية المتحدة على متنها 2000 طن من الإمدادات الإغاثية العاجلة للشعب اللبناني، في إطار حملة "الإمارات معك يا لبنان"، التي انطلقت مطلع شهر أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه السفينة تنفيذاً لتوجيهات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإطار الدعم الإنساني المتواصل للشعب اللبناني في ظل الأزمة الحالية.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض من مرفأ بيروت: "نقدر دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا على وقوفها لجانب لبنان في هذه الظروف الصعبة، إن كان عبر الجسر الجوي أو البحري".

وأَضاف: "جهود الإمارات تشكل بالنسبة لنا رسالتان الأولى هي التضامن مع لبنان في وجه العدوان، وكذلك دعم العاملين في مجال الإغاثة والصحة للاستمرار في خدمة الشعب اللبناني".

وتابع: "نؤكد على الحل الدبلوماسي ونسعى إليه منذ اليوم الأول، ونتمنى رؤية نتائج إيجابية قريبا، ونقدر الموقف الإماراتي في دعم الحل الدبلوماسي".

وفي هذا السياق، قالت موفدة "دوت الخليج" إلى لبنان: