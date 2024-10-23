اعتقالات واسعة في شمال غزة

اعتقالات واسعة في شمال غزةحذر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، من حملة الاعتقالات الواسعة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في شمال غزة، منذ بدء الحصار المتواصل قبل 19 يوما، وذلك في ضوء حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عام على قطاع غزة.

وأوضح النادي، في بيان، أنه نتيجة للصعوبات الكبيرة التي تواجه المؤسسات في متابعة عمليات الاعتقال التي جرت وتجري في غزة حتى اليوم، فإنه لا توجد معطيات دقيقة عن حملات الاعتقال في غزة، وجزء منها عمليات احتجاز وتحقيق ميداني، مشيرا إلى أن المعطيات الواردة تؤكد على فظاعة الجرائم وكثافتها وامتدادها، وهي المشاهد ذاتها التي توالت طوال فترة حرب الإبادة عن عمليات الاحتجاز، واعتقال آلاف الأشخاص في أماكن مفتوحة وفي ظروف مذلة ومهينة وتحت تهديد السلاح.

وذكر أن هناك المئات من معتقلي غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري في السجون، ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي، ومنهم معتقلون استشهدوا في السجون والمعسكرات، ولم يعلن الاحتلال هوياتهم وبياناتهم، فضلا عن معتقلين جرى إعدامهم ميدانيا، وآخرين يواجهون جرائم التعذيب والتنكيل والإذلال على مدار الساعة، لافتا إلى أنه استنادا إلى الزيارات التي تمت لمعتقلين من غزة من عدد من المؤسسات الحقوقية، فقد عكست الإفادات والشهادات على مدار الفترة الماضية، تفاصيل صادمة ومروعة بما فيها جرائم تجويع وجرائم طبية وجرائم تعذيب.

كما حذر نادي الأسير من تنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق المعتقلين خاصة أن جنود الاحتلال انتهجوا هذه الجريمة بشكل –غير مسبوق- منذ بدء الاجتياح البري لغزة.

ويتعرض شمال غزة لهجوم وحصار إسرائيلي متواصلين منذ 19 يوما، متسببا في ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، فضلا عن تدمير كبير للمباني والمؤسسات الصحية.