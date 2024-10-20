العالم اليوم - إسرائيل: قصف نحو 175 هدفا لحماس وحزب الله

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أكتوبر 2024 08:21 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف حوالي 175 هدفا تابعا لحماس وحزب الله، في غزة ولبنان على التوالي في الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 65 عنصرا من حزب الله قتلوا في غارات جوية إسرائيلية في جنوب لبنان، في الساعات الـ24 الماضية، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل الأحد.

وتابع الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قصف أيضا عشرات من الأهداف لحزب الله، فيما تواصل 4 فرق عملها على الأرض ضد حزب الله.

وأضاف أن عشرات المسلحين قتلوا أيضا خلال العمليات في قطاع غزة السبت.