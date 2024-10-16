العالم اليوم - السيسي يعين حسن محمود رشاد رئيسا جديدا للمخابرات العامة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:27 مساءً - أدى حسن محمود رشاد اليمين القانونية رئيسا لجهاز المخابرات العامة المصرية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأصدر الرئيس المصري قرارا بتعيين رشاد رئيسا للمخابرات العامة خلفا للواء عباس كامل.

وقرر الرئيس السيسي تعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية منسقا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

وذكرت قناة إكسترا نيوز الإخبارية أن رشاد تخرج في الكلية الفنية العسكرية وتدرج في المناصب بجهاز المخابرات العامة إلى أنتمت ترقيته لدرجة وكيل جهاز المخابرات.

وتضطلع المخابرات العامة المصرية بدور رئيسي في جهود الوساطة التي تقوم بها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.