الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم فتاة.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن من بين المعتقلين فتاة من محافظة الخليل، كان الاحتلال قد اعتقل والدتها للضغط عليها لتسليم نفسها، فيما توزعت عمليات الاعتقال الأخرى على محافظات (بيت لحم، نابلس، الخليل، قلقيلية، طولكرم، أريحا، القدس المحتلة).
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.
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