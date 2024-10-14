العالم اليوم - إسرائيل تقتل مسؤولا ميدانيا كبيرا في حزب الله

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:25 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، القضاء على مسؤول الصواريخ المضادة للمدرعات في قوة الرضوان التابعة لحزب الله بغارة جوية.

وأفاد الجيش في بيان بأن "طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت منطقة النبطية بلبنان، ما أدى إلى مقتل محمد كمال نعيم، قائد المنظومة الصاروخية المضادة للدبابات في وحدة الرضوان التابعة لتنظيم حزب الله".

وأضاف البيان أن نعيم كان "مسؤولاً عن تخطيط وتنفيذ العديد من المؤامرات الإرهابية، بما في ذلك إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على العمق الإسرائيلي".

وأطلق حزب الله، خلال الساعات الماضية، صواريخ على شمال ووسط البلاد، تم اعتراض بعضها، وسقط الباقي في مناطق مفتوحة. ولم تقع إصابات، بحسب بيان الجيش.

كما اعلن الجيش عن شن طائراته الحربية غارات على منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.