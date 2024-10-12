روسيا تدمّر 47 مسيّرة أوكرانية

روسيا تدمّر 47 مسيّرة أوكرانيةدمّرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الليلة الماضية 47 طائرة مسيّرة أوكرانية، معظمها فوق إقليم كراسنودار وبحر آزوف.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 47 طائرة دون طيار أوكرانية".

وأوضحت الوزارة أنه "تم اعتراض وتدمير 17 طائرة مسيّرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و16 طائرة فوق بحر آزوف، و12 أخرى فوق كورسك، و2 فوق مقاطعة بيلجورود".

من جانب آخر أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم أنه أسقط 24 من أصل 28 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا خلال الليل.

وأكد الجيش الأوكراني أن قواته قصفت مستودعًا للوقود في منطقة لوجانسك التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عبر تيليجرام: "كانت هذه المنشأة تستخدم لتخزين النفط ومنتجاته وتوريدات أخرى لتلبية احتياجات الجيش الروسي.. وجرى رصد حريق في المنطقة التي توجد بها المنشأة".