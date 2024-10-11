نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي فلسطيني في الضفة الغربية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم في الضفة الغربية، بضربة تم تنسيقها مع "الشاباك".

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة: خلال نشاط مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام لمكافحة الإرهاب أمس (الخميس)، شنت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي غارة في منطقة طولكرم وقتلت محمد عبد الله، رئيس حركة الجهاد الإسلامي في نور شمس. إلى جانبه، كما تم القضاء على آخر".

وكان محمد عبد الله خليفة محمد جابر (أبو شجاع)، رئيس الشبكة في طولكرم الذي قضى عليه جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام في 29 أغسطس، حسب البيان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه في الأشهر الأخيرة، كان عبد الله مسؤولا عن التنظيم في المخيم وشارك في العديد من الهجمات