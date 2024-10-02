العالم اليوم - تقرير: سوق دبي الأفضل أداء بمنطقة الخليج في 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 08:20 صباحاً - حقق سوق دبي المالي معدل نمو ثنائي الرقم بنسبة 10.9 بالمئة منذ بداية العام الجاري، ما يعد الأكبر على مستوي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب تقرير صادر عن شركة "كامكو إنفست".

وذكر التقرير، الصادر الأربعاء، أن سوق دبي كانت أيضا الأفضل أداء على مستوي بورصات دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر سبتمبر الماضي، إذ بلغت مكاسبها 4.1 بالمئة.

فيما حققت سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب بنحو 1.5 بالمئة.

ولفت التقرير إلى أن معظم أسواق الأسهم الخليجية، حققت نموا في أدائها خلال الشهر الماضي، مدعومة بمكاسب الأسواق المالية العالمية خلال النصف الثاني من سبتمبر.

كما أشار إلى أن مؤشر مورغان ستانلي الخليجي، سجل مكاسب بنسبة 1.2 بالمئة خلال سبتمبر، ما يعكس الأداء الإيجابي لخمس من أصل سبع بورصات.

وارتفعت بورصة قطر بنسبة 4 بالمئة وبورصة البحرين 2.8 بالمئة والسوق السعودية "تاسي" 0.7 بالمئة.

وأوضح التقرير أن مؤشر سوق دبي واصل نموه للشهر الرابع على التوالي محققا أكبر مكاسب شهرية على مستوي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بفضل نمو مؤشر القطاع المالي بنسبة 3.6 بالمئة والعقاري بنسبة 3.1 بالمئة، بينما شهد قطاع الاتصالات قفزة قوية بنسبة 11.1 بالمئة مسجلا أعلى معدل نمو لهذا الشهر وتبع كلا من مؤشري السلع الاستهلاكية والمرافق العامة بنمو بنحو 5.7 بالمئة و5.2 بالمئة على التوالي.