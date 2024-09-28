ألمانيا: الوضع ”خطير للغاية” بعد وفاة نصر الله ..ويهدد بزعزعة استقرار لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - قالت الحكومة الألمانية اليوم السبت، إن مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله منذ فترة طويلة في موجة من الضربات الإسرائيلية على لبنان قد تكون له تداعيات سلبية على أمن إسرائيل.

وفي مقابلة مع قناة ARD التلفزيونية الألمانية، قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إن الوضع 'خطير للغاية' بعد وفاة نصر الله 'يهدد بزعزعة استقرار لبنان بأكمله'، مضيفة: 'هذا ليس في مصلحة إسرائيل الأمنية بأي حال من الأحوال'.

ويشهد لبنان- منذ 15 ساعة، تعد “الأكثر دموية”- تصاعدا كبيرا للتوتر بين إسرائيل وحزب الله، حيث شنت القوات الإسرائيلية أكثر من 90 ضربة صاروخية مكثفة استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، بين هذه الضربات كانت هناك 10 قنابل ضخمة تزن 2 طن، والتي أسفرت عن دمار هائل.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد كانت الهجمات تستهدف "مربعًا أمنيًا" تابعًا لحزب الله، وأسفرت عن تدمير كبير وإصابة العشرات، مع تسجيل عدد من القتلى. وما زالت فرق الإنقاذ اللبنانية تعمل على انتشال الجثث وتقديم الإسعافات الأولية للجرحى.

وفي المقابل، لم تصدر السلطات اللبنانية بعد حصيلة نهائية لأعداد الضحايا.

مقتل حسن نصر الله

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله خلال الغارات الأخيرة على الضاحية الجنوبية بلبنان، إلا أن حزب الله لم يصدر أي بيان يؤكد أو ينفي هذه المعلومات.