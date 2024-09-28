العالم اليوم - "ضربة دقيقة" من إسرائيل على الضاحية الجنوبية.. وهذا الهدف

انتم الان تتابعون خبر "ضربة دقيقة" من إسرائيل على الضاحية الجنوبية.. وهذا الهدف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 سبتمبر 2024 05:24 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ "ضربة دقيقة" في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء السبت، استهدفت عضو المجلس المركزي في حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيكشف التفاصيل حول الضربة لاحقا، بينما تساءلت وسائل الإعلام حول الهدف المستهدف من الضربة.

وأشارت قناة المنار التابعة لحزب الله إلى أن الهدف من الغارة على الضاحية الجنوبية، هو عضو المجلس المركزي في حزب الله، نبيل قاووق.

وأشارت مراسلة دوت الخليج إلى الجيش الإسرائيلي شن غارة على حي مارون مسك في الشياح بضاحية بيروت الجنوبية.

وكان حزب الله اللبناني مقتل الأمين العام حسن نصر الله، بعد ساعات من بيان الجيش الإسرائيلي الذي أعلن مقتله.

وجاء ذلك في بيان رسمي للجماعة، قال فيه: "لقد التحق سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوا من ثلاثين عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعمًا لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".

وجاء في البيان، إن نصر الله قتل "إثر الغارة الإسرائيلية الغادرة على الضاحية الجنوبية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان رسمي، السبت، عن مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، والقيادي في حزب الله، علي كركي.