نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنطونوف: زيارة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة عرض هوليوودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف زيارة زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة بأنه عرض هوليوود.

وقال أنطونوف في بيان نشر على موقع السفارة الروسية لدى واشنطن على "تلغرام": "تحاول السلطات المحلية تقديم زيارة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة كعرض هوليوودي حقيقي. ومنح الممثل السابق فرصة التحدث من منصة المنظمة العالمية، ثم تم نقله عبر مكاتب رفيعة المستوى في واشنطن. وأكد المسؤولون في الإدارة أكثر من مرة أن "أوكرانيا يجب أن تفوز". ووعدوا بتوفير النظام الإرهابي بالمليارات من جيوب دافعي الضرائب الأمريكيين، وبتزويده بكميات قياسية من الأسلحة والذخيرة. وأعلنوا في الوقت ذاته فرض عقوبات جديدة ضد الروس".

وأضاف: "يحاولون هنا الإخفاء أن النتيجة الرئيسية لمثل هذا العرض لـ "الزعامة" الأمريكية هي المزيد من إطالة أمد النزاع. وبتصفيق من السياسيين المحليين سيستمر سفك دماء الجنود والمدنيين وتفجير الجسور والمدارس والمباني السكنية. ويبدو أن هذا هو جوهر "خطة النصر" التي وضعها زيلينسكي".

والتقى زيلينسكي أمس الخميس في واشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته والمرشحة للرئاسة الأمريكية من الحزب الديمقراطي كامالا هاريس