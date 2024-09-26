نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخاوف من تراجع الاهتمام العالمي بما يجري في غزة والضفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل تكثيف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، تتزايد المخاوف من تراجع الاهتمام العالمي بما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث يستمر القصف على غزة ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في مدينة جنين بالضفة الغربية.

تعيش غزة وضعًا إنسانيًا متدهورًا مع استمرار الحصار والقصف، مما يفاقم معاناة السكان ويزيد من حاجة المنطقة للمساعدات الإنسانية العاجلة. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها بعض المنظمات الدولية، فإن الأزمات المتعددة في الشرق الأوسط، وخاصة التصعيد في لبنان، قد تصرف انتباه المجتمع الدولي عن الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة.

في الضفة الغربية، شهدت مدينة جنين اقتحامات متكررة من قبل الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى تصاعد التوترات وزيادة الاشتباكات المسلحة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين. ومع استمرار هذه العمليات، يواجه الفلسطينيون في جنين ضغوطًا متزايدة، حيث تترافق الاقتحامات مع تدمير البنية التحتية والمنازل، مما يزيد من حدة الأزمة.

هذه التطورات تثير مخاوف من أن يزداد الوضع سوءًا في الضفة الغربية وقطاع غزة إذا ما تراجع الاهتمام الدولي واستمرت الأزمة دون حلول جذرية. تحتاج القضية الفلسطينية إلى دعم دولي مستمر للحفاظ على حقوق الفلسطينيين ومنع تفاقم الوضع الإنساني في المناطق المحتلة.