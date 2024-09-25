العالم اليوم - خطة أميركية لوقف القتال بين حزب الله وإسرائيل.. ماذا تتضمن؟

انتم الان تتابعون خبر خطة أميركية لوقف القتال بين حزب الله وإسرائيل.. ماذا تتضمن؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 11:30 مساءً - قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تضغط بشكل عاجل على إسرائيل وحزب الله لوقف هجماتهما الجوية المتصاعدة داخل وخارج لبنان.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن الخطة التي توسطت فيها الولايات المتحدة تدعو إلى وقف القتال لعدة أسابيع.

وتابعت الصحيفة قائلة إن الخطة الأميركية تضع تصورا لوقف الهجمات بين حزب الله وإسرائيل، يعقبها تحرك دبلوماسي للوصول إلى تسوية أكثر ديمومة.

وستعالج الخطة الأميركية وفق الصحيفة النزاعات على الأراضي على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتعيد بناء المناطق في جنوب لبنان والتي تضررت بسبب الغارات الإسرائيلية الأخيرة.

ووفق الصحيفة فإن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تريد حربا أوسع في لبنان وتبحث عن حل دبلوماسي.

وأشارت الصحيفة إلى اعتراف المسؤولين الأميركيين بأن فرصة منع حرب أوسع بين حزب الله وإسرائيل تضيق.

وانتشر العنف في المنطقة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة في غزة.

وأدى الهجوم إلى شن إسرائيل هجوما على غزة أسفر عن مقتل أكثر من 41 ألف شخص، وفقا للسلطات في غزة.

وأطلق حزب الله المدعوم من إيران صواريخ على مواقع للجيش الإسرائيلي عبر حدود جنوب لبنان غداة هجوم حماس، قائلا إنه يشن هجماته تضامنا مع غزة.

وأكدت جماعة حزب الله أنها لن تتوقف عن إطلاق النار على إسرائيل حتى توقف الأخيرة هجومها على قطاع غزة.

وشن الجيش الإسرائيلي أعنف ضرباته الجوية في عام على لبنان هذا الأسبوع مستهدفا قيادات لحزب الله ومئات المواقع في عمق لبنان كما أطلق الحزب وابلا من الصواريخ صوب إسرائيل، وفرّ مئات الآلاف من اللبنانيين من تلك المواقع.

وذكرت إسرائيل يوم الأربعاء أن طائراتها المقاتلة استهدفت جنوب لبنان وسهل البقاع، كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيستدعي لواءين من قوة الاحتياط لتنفيذ مهام عملياتية على الجبهة الشمالية.

وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي قد قال يوم الأربعاء إن الغارات الجوية في لبنان تمهد الطريق لعملية برية محتملة للقوات الإسرائيلية ضد حزب الله.

وارتفعت حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية الأربعاء على مناطق عدة في لبنان إلى 72 قتيلا، وفق ما أوردت وزارة الصحة.