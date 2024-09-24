نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - نتنياهو يعلن استمرار الحرب على لبنان وسط تصاعد التوترات العسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي سيواصل غاراته ضد حزب الله اللبناني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

حزب الله: استهدفنا المخازن الرئيسية بقاعدة نيمرا الإسرائيلية بعشرات الصواريخ

وأعلن حزب الله استهداف المخازن الرئيسية للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا الإسرائيلية بعشرات الصواريخ، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

كما أعلن حزب الله استهداف قاعدة دادو الإسرائيلية بـ50 صاروخا.