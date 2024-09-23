نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤولَون أمنيَون إيرانيَون: الحرس الثوري الإيراني أمر جميع عناصره بالتوقف عن استخدام أي نوع من أجهزة الاتصال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت وكالة رويترز، عن مسؤولَين أمنيَين إيرانيَين، أن الحرس الثوري الإيراني أمر جميع عناصره بالتوقف عن استخدام أي نوع من أجهزة الاتصال.

وشهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.

