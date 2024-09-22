نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - انفجار لغم أرضي يهز موكب السفير الروسي في باكستان.. إصابات بين الدبلوماسيين وتصاعد التوتر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، بوقوع انفجار ناجم عن لغم أرضي استهدف موكب السفير الروسي لدى باكستان، ما أدى إلى إصابة عدد من الدبلوماسيين الروس الذين كانوا ضمن السيارة المرافقة للسفير.

وبحسب المعلومات الأولية، وقع الانفجار أثناء مرور موكب السفير في إحدى المناطق الباكستانية، ولم ترد تفاصيل دقيقة حتى الآن حول حالة السفير الروسي أو مدى خطورة الإصابات التي تعرض لها الدبلوماسيون.