نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نص كلمة الرئيس اليمني في قمة المستقبل: "آمال شعوبنا بلا حدود.. والتحديات لن توقفنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى الرئيس اليمني رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كلمة هامة أمام قمة المستقبل المنعقدة في نيويورك بعنوان "حلول متعددة الأطراف من أجل غد أفضل"، حيث أكد العليمي على ضرورة التضامن العالمي، ودور المجتمع الدولي في دعم اليمن للتغلب على أزماته الإنسانية والسياسية.

الحرب والتحديات في اليمن

وأكد العليمي أن اليمن يعاني منذ عقد من التحديات الكبرى نتيجة الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وأضاف أن هذا الصراع تسبب في دمار هائل، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، حيث أصبح اليمن واحدًا من أكبر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

دعم التحالف العربي والدولي

وأشاد العليمي بالدعم الذي تتلقاه الحكومة اليمنية من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي من خلال الصندوق والبنك الدوليين، وهو ما ساعد على صمود الشعب اليمني ومواصلة السعي نحو مستقبل أفضل.

إنجازات تكنولوجية واعدة

ومن بين الإنجازات التي أبرزها الرئيس العليمي خلال كلمته، التعاقد مع شركة ستارلينك العالمية لتقديم خدمة الإنترنت الفضائي، مما يجعل اليمن من الدول الرائدة في المنطقة بتوفير هذه الخدمة، التي ستساهم في تعزيز التعليم عن بعد، وتمكين الشباب والفتيات من الاندماج في التعليم الإلكتروني، والحد من استقطاب الجماعات المتطرفة.

التحديات المناخية

كما تطرق العليمي أيضًا إلى التحديات المناخية التي تفاقم من معاناة الشعب اليمني، مشيرًا إلى أن البلاد تشهد ظواهر مناخية متطرفة مثل الجفاف والفيضانات. كما دعا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم أكبر لليمن لمواجهة هذه التحديات، ونقل التكنولوجيا اللازمة لتعزيز الاستدامة البيئية.

طموحات اليمن في قمة المستقبل

وأشار إلى أن اليمن يعمل على مواكبة أجندة قمة المستقبل من خلال تعزيز الحقوق الرقمية وتمكين الشباب والمرأة، مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية تتخذ خطوات لتمكين الجيل القادم من الحصول على فرص أفضل في السلام والازدهار.

واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن شعوبنا تحمل آمالًا كبيرة بلا حدود في التعاون الدولي لبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار، داعيًا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء عالم متعدد الأطراف أكثر عدلًا وشمولًا.