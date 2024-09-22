نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - غلق قناة الجزيرة برام الله بعد اقتحام مكتبها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت قناة الجزيرة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مكتبها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وأصدرت أمرًا عسكريًا بإغلاق المكتب لمدة 45 يومًا.

وأوضحت الجزيرة أن القوات الإسرائيلية أعطت المراسلين والموظفين مهلة 10 دقائق لإخلاء المكتب قبل إغلاقه. وأشار مدير المكتب، وليد العمري، إلى أن قوات الاحتلال أحضرت شاحنة عسكرية لمصادرة الوثائق والأجهزة والممتلكات الخاصة بالمكتب، كما منعتهم من أخذ سياراتهم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت في 21 يوليو الماضي على تمديد إغلاق مكتب الجزيرة في القدس المحتلة وحظر عملها في إسرائيل لمدة 45 يومًا، وذلك للمرة الثالثة.