نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مظاهرات حاشدة تعم باريس ضد حكومة ماكرون ورئيس وزرائه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تظاهر الآلاف من الأشخاص في باريس اليوم السبت، احتجاجا على حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه المعين ميشيل بارنييه.

وخرج آلاف الأشخاص في طابور من ساحة الباستيل إلى ساحة الأمة، للاحتجاج على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون. ونظمت التظاهرة أحزاب يسارية ومنظمات شبابية ونسوية.

وبينما لا يزال رئيس الوزراء المعين ميشيل بارنييه يأمل في أن يتمكن من تقديم حكومته قبل الأحد، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع يوم السبت لمعارضة تحالف "بارنييه-ماكرون"، موضحين أن هذه الحكومة "غير شرعية"، بعد نتيجة الانتخابات التشريعية.

وهتف عدد من المشاركين: "ماكرون يستقيل!". وحمل ممثلو حركة "السترات الصفراء" لافتة تطالب بـ "الضرائب والعدالة الاجتماعية".

وكتب على العديد من الملصقات: "لماذا قمت بالتصويت؟"، كما عبر المشاركون عن إدانتهم لقرار تعيين رئيس الوزراء ميشال بارنييه.

هذا ودعا الاتحاد العام للعمال الفرنسي إلى إضراب ومظاهرات في الأول من أكتوبر للمطالبة بزيادة الأجور وإلغاء إصلاح نظام التقاعد.