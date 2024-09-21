نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأردن يدين الاستهداف العدواني الإسرائيلي للمدنيين ومراكز الإيواء فى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بأشد العبارات الاستهداف العدواني الممنهج والمتواصل للمدنيين ومراكز إيواء النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، وآخره استهداف مدرسة تؤوي نازحين في جنوب مدينة غزة، والذي أسفر عن ارتقاء أكثر من 21 شخصًا، وإصابة العشرات بجروح.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة إدانة المملكة ورفضها المطلق لانتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

وشدد في بيان له اليوم- على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، والتي ينص القانون الدولي على وجوب ضمان حمايتها.

وجدد دعوته للمجتمع الدولي،وخاصةً مجلس الأمن، إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

كما أكد السفير القضاة أن الصمت الدولي يشجع إسرائيل على الاستمرار بارتكاب المزيد من الجرائم، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.