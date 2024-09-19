نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضرر 1952 مبنى في ليبيا جراء الأمطار الغزيرة والأعداد مرشحة للارتفاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المجلس البلدي سبها جنوب غرب ليبيا عن آخر التحديثات بشأن الأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة في المدينة حتى مساء الأربعاء 18 سبتمبر 2024.

وقال المجلس البلدي إن عدد المتضررين المسجلين من الكارثة بلغ 1952 مبنى، مضيفا أن الفئات المتضررة تنقسم إلى مساكن منهارة وتمثل ما نسبته 39% من إجمالي المتضررين، ومساكن آيلة للسقوط بنسبة 28% من إجمالي المتضررين، وتخريب ممتلكات بنسبة 33% من إجمالي المتضررين.

وتوقع المصدر ارتفاع عدد المتضررين بعد استكمال بيانات بعض مخاتير المحلات التي لم ترسل بياناتها بعد.

وأوضحت البلدية أن شركة الكهرباء تعمل على إعادة التيار إلى بعض الأحياء رغم التحديات الناتجة عن غمر المياه في بعض الأحياء واحتراق بعض المحولات.

وأفادت بأن سيارات الشفط بدأت في إزالة المياه من حي القاهرة - الطيوري بينما استلمت فرق الطوارئ قوائم المحتاجين للمساعدات وستبدأ في تقديمها بالتنسيق مع مخاتير المحلات.

وتابعت البلدية قائلة: "إن فرق الإصحاح البيئي بدأت بتحليل المياه في المناطق التي اختلطت فيها مياه الصرف الصحي بمياه الأمطار، وستواصل أعمال التحليل والرش في باقي الأحياء بعد الانتهاء من عمليات الإغاثة والشفط".

وأكدت في البيان أن مطار سبها الدولي عاد إلى العمل بفضل جهود القوات المسلحة وصندوق إعادة الإعمار وفرق الطوارئ والاستجابة.

وعلى صعيد آخر، كلف عميد بلدية سبها إدارة التخطيط الحضري والمشروعات بإعداد خطة متكاملة للأحياء العشوائية والتي ستحال إلى اللجنة الرئيسية والجهات المختصة.