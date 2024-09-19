نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في بلدة قباطية ويمثل بجثثهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر نشطاء فلسطينيون مقاطع فيديو تظهر قيام جنود الجيش الإسرائيلي بالتنكيل بجثمان أحد الفلسطينيين بعد قتله في بلدة قباطية جنوبي جنين بالضفة الغربية.

ولقي ثلاثة شبان مصرعهم وأصيب خمسة آخرون اليوم الخميس، برصاص القوات الإسرائيلية التي تواصل اقتحام بلدة قباطية، ومحاصرة أحد الأحياء في البلدة وسط إطلاق النيران بكثافة في محيط منطقة تضم مدرستين وسط حالة من الهلع في صفوف الطلاب.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "استشهاد ثلاثة شبان خلال حصار الاحتلال لمنزل في قباطية"؛ وقالت مصادر محلية إن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعد اكتشاف قوات خاصة بالقرب من مدرسة أبو عرب".

وذكرت تقارير إسرائيلية أن قوة خاصة من وحدة المستعربين حاولت اعتقال أحد المطلوبين من قباطية قبل أن يتم اكتشافها واندلاع مواجهات.

وأفاد شهود عيان بـ "سماع دوي انفجار" في محيط المنزل المحاصر، وأوضحت أن قوة إسرائيلية خاصة أطلقت قذيفة محمولة على الكتف باتجاه المنزل الذي يقع بالقرب من مدرستين وسط البلدة.

وبحسب المصادر، فإن "الجيش الإسرائيلي يحاصر حيا كاملا خلف مجمع المدارس في بلدة قباطية، حيث طلب عبر مكبرات الصوت بإخلاء منازل في البلدة".

وأكدت الشهود أن "القوات الإسرائيلية أخلت 7 منازل قسرا على الأقل"، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن "قرابة ألف طالب محاصرون في مدرستي عزت أبو الرب وقباطية الأساسية، فيما تم إخلاء 8 مدارس بعيدة عن مناطق الاشتباكات في قباطية"، وأشارت إلى "إصابات في صفوف الطلاب من جراء استنشاق الغاز".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول 5 مصابين برصاص الجيش الإسرائيلي، معظمهم فتية دون سن الـ18، إلى مستشفى جنين الحكومي من بلدة قباطية وجميعهم في حالة مستقرة.

وبحسب شهود عيان، فإن تعزيزات عسكرية بينها جرافات وصلت إلى مكان المنزل، وفرضت حصارا على محيط المنزل بشكل كامل. وذكروا أن جرافة عسكرية شرعت بعملية هدم جدران المنزل المحاصر، بعد أن أجبرت القوات عشرات العائلات على إخلاء منازلهم في الموقع.

ومنعت القوات الإسرائيلية طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين، واستهدفت مصابا على سطح المنزل المحاصر، قبل أن يعمل على سحب جثامين القتلى من المكان، فيما يواصل الدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه البلدة؛ وقالت المصادر إن جرافات الجيش شرعت بهدم المنزل.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن عناصر من وحدة "دوفدوفان" حاصروا منزلا في قباطية وأطلقوا النار على عدد من الفلسطينيين، وقالت إن ذلك أسفر عن "إصابة 5 أشخاص بالنيران الإسرائيلية، قُتل بعضهم".

وبحسب التقارير، فإن وحدة المستعربين التابعة لقوات "حرس الحدود" تقوم بـ "عمليات لإحباط الإرهاب في منطقة قريبة".