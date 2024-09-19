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لبنان يمنع حمل “البيجر” داخل الطائرات

وجهت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني، اليوم الخميس، تعميماً إلى شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري بالعاصمة بيروت يقضي بمنع نقل أي جهاز “بيجر” Pager أو لاسلكي Walkie Talkie على متن الطائرات. لبنان يمنع حمل “البيجر” داخل الطائراتوجهت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني، اليوم الخميس، تعميماً إلى شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري بالعاصمة بيروت يقضي بمنع نقل أي جهاز “بيجر” Pager أو لاسلكي Walkie Talkie على متن الطائرات. وذكرت المديرية في بيان، “”يطلب من كل شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري – بيروت، إبلاغ جميع الركاب المغادرين عبر المطار، بأنه وحتى إشعار آخر يمنع نقل أي جهاز Pager أو Walkie Talkie على متن الطائرة، سواء داخل حقيبة السفر أو حقيبة اليد، وكذلك بواسطة الشحن الجوي”. واضافت: “وإلا سوف تتم مصادرة تلك الأجهزة من الوحدات الأمنية المختصة في المطار. يعمل بهذا التعميم فور صدوره”.

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