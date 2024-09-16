العالم اليوم - نتنياهو: نحتاج تغييرا جذريا على الحدود مع لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 سبتمبر 2024 07:21 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن إسرائيل بحاجة لـ"تغيير جذري" على الحدود مع لبنان.

وذكرت وكالة فرانس برس أن نتنياهو أبلغ المبعوث الأميركي للشرق الأوسط آموس هوكستين أنه يسعى إلى تغيير جذري على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ويزور هوكستين إسرائيل في وقت يستمر فيه القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وقال نتانياهو خلال اجتماعه بهوكستين، بحسب بيان لمكتبه، إنه "لن يكون ممكنا إعادة السكان النازحين من دون تغيير جذري في الوضع الأمني في الشمال".

وأضاف أن "إسرائيل تقدر وتحترم دعم الولايات المتحدة، لكنها في النهاية ستفعل ما هو ضروري للحفاظ على أمنها".