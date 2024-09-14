العالم اليوم - مصر.. تصادم قطارين في الزقازيق والدفع بـ20 سيارة إسعاف

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 سبتمبر 2024 06:28 مساءً - قالت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، إن حادث تصادم قطارين عند مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية إلى الشمال الشرقي من القاهرة أدى لإصابة 29 شخصا ومقتل شخصين في حصيلة أولية.

قالت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، إن حادث تصادم قطارين عند مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية إلى الشمال الشرقي من القاهرة أدى لإصابة 29 شخصا ومقتل شخصين في حصيلة أولية.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن سيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث.

وأوضح موقع "المصري اليوم" أنه وعلى الفور، استجابت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية للحادث، حيث تم إرسال 20 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وأضاف أن عدد كبير من الأهالي توافدوا إلى موقع الحادث لمحاولة تقديم المساعدة للمصابين.

بيان "السكة الحديد"

وأعلنت هيئة السكك الحديدية المصرية، عن وقوع حادث اصطدام قطار ركاب المتجه من الزقازيق للاسماعيلية بقطار ركاب آخر المتجه من المنصورة إلى الزقازيق عند بلوك 5 بمدينة الزقازيق.

وقالت في بيان، إنه وعلى الفور تحرك فريق مكون من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ورئيس وقيادات السكة الحديد باتجاه موقع الحادث، "ووجه الوزير بالدفع بمعدات الطوارئ وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت الى وقوع الحادث".