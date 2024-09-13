40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالأقصى

40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالأقصىأدى نحو 40 ألفا من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وفي الوقت ذاته اقتحمت قوات الاحتلال صحن قبة الصخرة في المسجد، بالتزامن مع خطبة الجمعة.

وذكرت مصادر في القدس المحتلة أن قوات الاحتلال عرقلت وصول المواطنين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر باب الأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا منهم.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر الماضي، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، وتمنع أحيانا الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة.