العالم اليوم - هاريس: حظر الإجهاض إهانة للمرأة الأميركية

انتم الان تتابعون خبر هاريس: حظر الإجهاض إهانة للمرأة الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 04:30 صباحاً - أكدت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس، الثلاثاء، أن حظر الإجهاض إهانة للمرأة الأميركية خاصة إن كانت بحاجة للرعاية الصحية.

وذكرت المرشحة الديمقراطية هاريس، خلال أول مناظرة رئاسية مع الرئيس السابق دونالد ترامب: "يجب التمتع بالحرية باتخاذ قرار بشأنه تبعا لظروف الأشخاص الصحية والاجتماعية". من جانبه، قال ترامب: "خططي الرافضة للإجهاض سببها عدم السماح بقتل طفل مكتمل النمو". أبرز ما حدث خلال المناظرة هاريس: ترامب ترك لنا فوضى كبيرة في الولايات المتحدة.

ترامب: 21 مليون شخص دخل إلى الولايات المتحدة في عهد بايدن وخطط الهجرة السيئة دمرت البلاد.

هاريس: أؤمن بطموحات الشعب الأميركي ولدي خطة لبناء اقتصاد مبني على الفرص.

ترامب: لدينا اقتصاد مروّع بسبب التضخم وهذا مدمر للطبقة الأميركية الوسطى.

ترامب: فوز هاريس بالانتخابات سيقود إلى حرب عالمية ثالثة.

ترامب: فوز هاريس سيُنهي الولايات المتحدة ويجعلها شبيهة بفنزويلا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر هاريس: حظر الإجهاض إهانة للمرأة الأميركية .. في رعاية الله وحفظة