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العالم اليوم - تصفيات المونديال.. خسارة ثانية لعمان وانتصار مهم للأردن

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 07:21 مساءً - سقط المنتخب العماني في مباراته الثانية تواليا، على يد ضيفه الكوري الجنوبي 1-3 في مسقط، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجّل للمنتخب الكوري هوانغ هي-شان (10) وسون هيونغ-مين (82) وجو مين-كيو (90+11)، فيما سجّل لعمان   أحمد الخميسي (45+1).

وفي مباراة سابقة، حقق المنتخب الأردني انتصارا مهما على فلسطين، بنتيجة 3-1 أيضا، في ماليزيا التي اعتبرت أرض المنتخب الفلسطيني.

 

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تصفيات المونديال.. خسارة ثانية لعمان وانتصار مهم للأردن .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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