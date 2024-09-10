العالم اليوم - تصفيات المونديال.. خسارة ثانية لعمان وانتصار مهم للأردن

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 07:21 مساءً - سقط المنتخب العماني في مباراته الثانية تواليا، على يد ضيفه الكوري الجنوبي 1-3 في مسقط، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجّل للمنتخب الكوري هوانغ هي-شان (10) وسون هيونغ-مين (82) وجو مين-كيو (90+11)، فيما سجّل لعمان أحمد الخميسي (45+1). وفي مباراة سابقة، حقق المنتخب الأردني انتصارا مهما على فلسطين، بنتيجة 3-1 أيضا، في ماليزيا التي اعتبرت أرض المنتخب الفلسطيني.

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