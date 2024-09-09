العالم اليوم - غانتس: "تأخرنا" نقل التركيز العسكري من غزة إلى لبنان وإيران

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 09:24 صباحاً - قال عضو مجلس الوزراء الإسرائيلي السابق لشؤون الحرب بيني غانتس إن إسرائيل يجب أن تحول تركيزها نحو حزب الله والحدود اللبنانية، محذرًا من أننا "تأخرنا في هذا الأمر".

وقال غانتس، متحدثًا في واشنطن العاصمة في منتدى الشرق الأوسط إن إيران ووكلائها هم "القضية الحقيقية"، "لدينا قوات كافية للتعامل مع غزة ويجب أن نركز على ما يحدث في الشمال".

وأضاف: "لقد حان وقت الشمال وأعتقد أننا تأخرنا في هذا الأمر"، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عنه قوله أيضا إن إسرائيل ارتكبت خطأ بإخلاء جزء كبير من شمال البلاد مع اشتعال الأعمال العدائية مع حزب الله في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر.

وأوضح قائلا: "في غزة، عبرنا نقطة حاسمة في الحملة. يمكننا أن نفعل أي شيء نريده في غزة. يجب أن نسعى إلى التوصل إلى اتفاق لإخراج رهائننا، ولكن إذا لم نتمكن في الوقت القادم، بضعة أيام أو بضعة أسابيع، أو أيًا كان الأمر، فيجب أن نتجه شمالاً".

وقال الوزير السابق في الحكومة الإسرائيلية: "نحن قادرون على ضرب دولة لبنان إذا لزم الأمر".

وأشار إلى أن "قصة حماس أصبحت قديمة.. وبدلاً من ذلك فإن "قصة إيران وعملائها في جميع أنحاء المنطقة وما يحاولون القيام به هي القضية الحقيقية".