جوتيريش: الصين وإفريقيا قادرتان على قيادة ثورة في الطاقة المتجددة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 07:32 صباحاً - أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، أنّه بإمكان الصين وإفريقيا إذا ما تعاونتا سويًا أن تقودا ثورة في مجال الطاقة المتجددة.

وقال جوتيريش، في افتتاح قمة منتدى التعاون "الصيني-الإفريقي" في بكين، مخاطبًا الرئيس الصيني شي جين بينج وضيوفه القادة الأفارقة الذين بلغ عددهم نحو 50 زعيمًا، إنّ سجلّ الصين المذهل في مجال التنمية، خصوصًا في القضاء على الفقر، يُعدّ مصدرًا عظيمًا للتجربة والخبرة، وفقًا لـ "فرانس برس".

وأضاف: "قد يكون حافزًا لتحولات رئيسية في النظم الغذائية والاتصال الرقمي".

وأشار إلى أنه "باعتبارها موطنًا لبعض أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم، يمكن لإفريقيا توظيف الدعم الصيني في مجالات مختلفة من التجارة إلى إدارة البيانات والتمويل والتكنولوجيا".

وتعد الصين ثاني اقتصاد في العالم وأكبر شريك تجاري لإفريقيا، وبلغت التجارة الثنائية 167.8 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام وفق الإعلام الرسمي الصيني.

وانطلقت بالعاصمة الصينية بكين القمة التاسعة لمنتدى التعاون "الصيني - الإفريقي"، بحضور قادة من مختلف البلدان الإفريقية، في مسعى من الصين لتعميق العلاقات مع القارة الغنية بالموارد والتي قدّمت لها قروضًا بمليارات الدولارات لدعم البنى التحتية والتنمية.