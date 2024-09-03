العالم اليوم - أسهم أوروبا مستقرة قبل بيانات اقتصادية أميركية

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا مستقرة قبل بيانات اقتصادية أميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 10:21 صباحاً - استقرت الأسهم الأوروبية، في مستهل تعاملات الثلاثاء، بعد أن محت خسائر شركات التعدين المكاسب التي حققتها الشركات الصناعية، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون سلسلة بيانات اقتصادية قد تعطي مؤشرات على مسار السياسة النقدية في منطقة اليورو والولايات المتحدة.

ولم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش الثلاثاء، فيما ارتفع المؤشر الألماني بنسبة 0.1 بالمئة بعد صعود غير مسبوق في نهاية الجلسة الماضية.

وتقدم المؤشر الفرعي للقطاع الصناعي بفضل صعود سهم رولز رويس بنسبة 4.2 بالمئة بعد أن قالت شركة كاثي باسيفيك في هونغ كونغ إن ثلاث طائرات من أصل 48 طائرة تعمل بمحركات رولز رويس خضعت بالفعل لإصلاحات ناجحة بعد فحصها ومن المتوقع أن تستأنف جميع الطائرات العمل بحلول يوم السبت.

وانخفض المؤشر الفرعي لشركات التعدين بنسبة 0.6 بالمئة مع هبوط أسعار المعادن غير الحديدية تحت وطأة قوة الدولار ومخاوف الطلب، وذلك عقب بيانات ضعيفة عن قطاع التصنيع في الصين، وهي أكبر مستهلك.

ويترقب المستثمرون تعليقات صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي خلال اليوم بحثا عن مؤشرات على الخطوة التالية للبنك خلال اجتماعه في 12 سبتمبر.

ومن المتوقع أن تكون بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في الولايات المتحدة المقرر صدورها عن معهد إدارة التوريدات الأميركي في وقت لاحق من اليوم وبيانات الوظائف المقرر صدورها يوم الجمعة حاسمة لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) فيما يتعلق بالسياسة النقدية.