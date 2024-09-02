نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يفتتح أعمال مؤتمر ومعرض سيملس شمال إفريقيا ٢٠٢٤ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين ٢ سبتمبر ٢٠٢٤ أعمال مؤتمر ومعرض سيملس شمال إفريقيا ٢٠٢٤، والذي يعقد على مدار يومي ٢ و٣ سبتمبر ٢٠٢٤ تحت شعار "مستقبل التجارة الرقمية عبر شمال إفريقيا".

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز مستقبل التجارة الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية، ومناقشة التحديات التى تواجه الاقتصادات العربية فى ظل الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه الابتكارات التكنولوجية فى العمل المصرفي والتجارة الإلكترونية والقطاع المالي بشكل عام.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية خلال افتتاح المؤتمر على أهمية تهيئة بيئة اقتصادية حاضنة للابتكار، وانتهاج فلسفة جديدة تتسم بالتطور والحداثة. معربا عن تطلعه إلى الاستفادة الكاملة من الإمكانيات والطاقات الغير مستغلة فى العديد من الدول العربية.

وصرح المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم السيد الامين العام، بان السيد الامين العام دائما ما يحرص على دعم ورعاية مثل تلك الفعاليات الرامية إلى مواكبة متطلبات وتطورات العصر الحديث، والي تأهيل الشباب العربي والاستثمار في امكانياتهم وتعزيز روح التنافس الشريف وتحفيز هذا القطاع العريض والهام على الاداء الناجز . مضيفا أن السيد الامين العام قد أعرب فى هذا الإطار عن ترحيبه بجهود الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي لمواكبة المتغيرات المستمرة على الساحة التكنولوجية. وكذا، بسعي الأكاديمية العربية للعلوم والنقل والتكنولوجيا والنقل البحري الحثيث لمواكبة تطورات العصر وعلومه، واستضافة العديد من الأنشطة والفعاليات الرامية لدعم المواهب والعناصر المبشرة فى مختلف المجالات والعلوم، وآخرها استضافة فعاليات "الأولمبياد الدولي السادس والثلاثون للمعلوماتية"، خلال الفترة من ١ إلى ٨ سبتمبر ٢٠٢٤، بمقر الأكاديمية بالإسكندرية.