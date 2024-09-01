نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل: لقاح شلل الأطفال لن يوقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جددت إسرائيل نفيها تقارير تحدثت عن موافقتها على وقف تام لإطلاق النار، عبر "هدنة إنسانية"؛ بهدف تقديم لقاحات شلل الأطفال في غزة.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن "التقارير التي تتحدث عن وقف عام لإطلاق النار بهدف إعطاء لقاحات في غزة غير صحيحة".

وأضاف: "لن تسمح إسرائيل إلا بممر إنساني تمر عبره المواد المخزنة، كما سيتم إنشاء مناطق محددة تكون آمنة لإعطاء اللقاحات لبضع ساعات".

والأربعاء الماضي، نفى مكتب نتنياهو حديث القناة الـ "13" الإسرائيلية عن موافقة إسرائيل على طلب أمريكي لـ "هدنة مؤقتة" في غزة من أجل حملة التطعيم، وقال إن الحديث يدور عن تخصيص أماكن محددة لأخذ اللقاحات.

والخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن حماس وإسرائيل وافقتا على سلسلة "هدن إنسانية" يستمر كل منها 3 أيام في وسط القطاع وجنوبه وشماله؛ لتنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.