المبعوث الأمريكي إلى لبنان يبحث تهدئة الأوضاع بين حزب الله وإسرائيل اليوم

جدة - نرمين السيد - حزب الله أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها نقلا عن وكالة "رويترز" أن المبعوث الأمريكي إلى لبنان يجتمع اليوم، مع مسؤولين فرنسيين في باريس لمناقشة تهدئة الأوضاع بين حزب الله وإسرائيل.



وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت آلاف اللبنانيين من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.

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