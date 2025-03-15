دي يونج: المباراة أمام أتلتيكو مدريد متكافئة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 11:49 صباحاً - أكد النجم الهولندي، فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، أن مواجهة فريقه المقبلة أمام أتلتيكو مدريد، دائماً ما تكون متكافئة..

ويستضيف أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة، غداً السبت، ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وفي تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قال دي يونج: “المباريات ضد أتلتيكو وريال مدريد دائماً تكون متكافئة بنسبة 50-50. أتلتيكو فريق قوي، ينافس معنا ومع ريال مدريد على اللقب، لعبنا ضدهم مرتين هذا الموسم ولم نفز”.

أما بشأن استعادته لمستواه، أجاب: “لا أريد القول إنه أفضل مستوى في حياتي، أشعر أنني بحالة جيدة. أعتقد أنني الآن لائق تماماً، ويمكنك رؤية ذلك أيضاً، أشعر أنني بحالة جيدة، وسنرى ذلك على أرض الملعب، حيث يجب أن أثبت ذلك بنفسي”.

وعن حديث الصحافة المتكرر بشأن التحكيم أو عقده مع برشلونة، أشار: “بالطبع، أراه أحياناً، لا أقرأ الصحف بنفسي، لكنني أرى ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لقد كنت هنا لفترة طويلة الآن، وأشعر أنني معتاد على ذلك”.

وعن مدى إنزعاجه بشأن هذه الأخبار، أوضح: “نعم يمكن أن يزعجني ذلك أحياناً، لا أمانع إذا كان لدى الناس آراء حول كرة القدم، فالجميع يمكن أن يكون لديه رأي مختلف، بعض الناس يفهمون اللعبة أكثر من غيرهم، وهذا طبيعي”.

وأتم: “لكن في مرحلة معينة بدؤوا باختلاق الأمور، وعندها شعرت بالانزعاج. قلت شيئاً عن ذلك مرة واحدة، وهدأ الوضع لفترة”.