فواكه الصيف خطر على مرضى السكري! تعرف على الممنوعات والنصائح الذهبية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 08:48 صباحاً -

متابعة- بتول ضوا

مرضى السكري يحتاجون إلى عناية خاصة في اختيار الأطعمة، خاصة الفواكه التي قد تحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية. في فصل الصيف، تنتشر العديد من الفواكه اللذيذة، ولكن بعضها قد يكون غير مناسب لمرضى السكري بسبب ارتفاع مؤشرها الجلايسيمي. تعرف على الفواكه التي يجب تجنبها أو تناولها بحذر.

1. المانجو: تحتوي على نسبة عالية من السكر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

2. العنب: غني بالسكريات الطبيعية، وقد يكون تأثيره سريعًا على نسبة السكر في الدم.

3. التين: يحتوي على نسبة عالية من السكر، خاصة إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

4. الكرز الحلو: على الرغم من فوائده الصحية، إلا أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر.

5. البطيخ: يحتوي على مؤشر جلايسيمي مرتفع، مما قد يسبب ارتفاعًا سريعًا في السكر.

– اختيار الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض: مثل التفاح، الكمثرى، والتوت.

– الاعتدال في الكميات: حتى الفواكه الصحية يجب تناولها بكميات معتدلة.

– مراقبة مستويات السكر: بعد تناول الفواكه، يجب متابعة نسبة السكر في الدم.

– استشارة الطبيب: قبل إدخال أي فواكه جديدة إلى النظام الغذائي