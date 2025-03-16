الدوري الهولندي (26): أجاكس أمستردام يواجه الكمار

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الهولندي بكرة القدم، حيث يلتقي إيجلز مع فيليم الساعة 14:15 بتوقيت مكة المكرمة، وغرونينغن مع فورتانا سيتارد الساعة 16:30، وأنشخيده مع فينورد روتردام بنفس التوقيت، وأجاكس أمستردام مع الكمار الساعة 18:45.

النتائج المسجلة في الجولة (26)

أوتريخت × نيميغن 0-1

سبارتا روتردام × زفوله 1-1

فالفيك × آيندهوفن 0-3

هيرينفين × هيراكليس 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- أجاكس أمستردام: 63 نقطة

2- آيندهوفن: 58 نقطة

3- أوتريخت: 49 نقطة

4- أنشخيده: 46 نقطة

5- فينورد روتردام: 44 نقطة