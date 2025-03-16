اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري الهولندي (26): أجاكس أمستردام يواجه الكمار

0 نشر
0 تبليغ

الدوري الهولندي (26): أجاكس أمستردام يواجه الكمار

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الهولندي (26): أجاكس أمستردام يواجه الكمار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الهولندي بكرة القدم، حيث يلتقي إيجلز مع فيليم الساعة 14:15 بتوقيت مكة المكرمة، وغرونينغن مع فورتانا سيتارد الساعة 16:30، وأنشخيده مع فينورد روتردام بنفس التوقيت، وأجاكس أمستردام مع الكمار الساعة 18:45.

النتائج المسجلة في الجولة (26)
أوتريخت × نيميغن 0-1
سبارتا روتردام × زفوله 1-1
فالفيك × آيندهوفن 0-3
هيرينفين × هيراكليس 1-1

ترتيب فرق المقدمة
1- أجاكس أمستردام: 63 نقطة
2- آيندهوفن: 58 نقطة
3- أوتريخت: 49 نقطة
4- أنشخيده: 46 نقطة
5- فينورد روتردام: 44 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا