نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الهولندي (26): أجاكس أمستردام يواجه الكمار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأحد، مباريات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الهولندي بكرة القدم، حيث يلتقي إيجلز مع فيليم الساعة 14:15 بتوقيت مكة المكرمة، وغرونينغن مع فورتانا سيتارد الساعة 16:30، وأنشخيده مع فينورد روتردام بنفس التوقيت، وأجاكس أمستردام مع الكمار الساعة 18:45.
النتائج المسجلة في الجولة (26)
أوتريخت × نيميغن 0-1
سبارتا روتردام × زفوله 1-1
فالفيك × آيندهوفن 0-3
هيرينفين × هيراكليس 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- أجاكس أمستردام: 63 نقطة
2- آيندهوفن: 58 نقطة
3- أوتريخت: 49 نقطة
4- أنشخيده: 46 نقطة
5- فينورد روتردام: 44 نقطة