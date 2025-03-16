وصفات العصائر الرمضانية المنعشة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 08:49 صباحاً - استمتع بألذ العصائر في شهر رمضان

مع حلول شهر رمضان المبارك وارتفاع درجات الحرارة، يصبح إعداد العصائر الرمضانية المنعشة خيارًا مثاليًا للتغلب على العطش واستعادة الحيوية. العصائر الطبيعية ليست فقط لذيذة ومغذية، بل تلعب دورًا هامًا في ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة خلال فترة الصيام. في هذا المقال، سنتعرف على بعض الوصفات المثالية لتحضير أشهى العصائر.

1. عصير الليمون والنعناع

هذا العصير هو الخيار الأمثل للانتعاش في الأوقات الحارة. يتمتع بمذاق حامض ومنعش يجعل الجميع يقعون في حبه.

المكونات: 2 ليمونة متوسطة كوب من أوراق النعناع الطازج 4 أكواب من الماء البارد سكر حسب الرغبة ثلج مكسر

طريقة التحضير: اعصر الليمون واحتفظ بالعصير. في الخلاط، اخلط عصير الليمون مع أوراق النعناع والماء والسكر حتى يتجانس. صف الخليط للتخلص من الشوائب واسكب العصير في أكواب التقديم مع الثلج.



2. عصير قمر الدين

يشتهر عصير قمر الدين بفوائده الغذائية وطعمه الحلو اللذيذ الذي يجعله من أبرز المشروبات الرمضانية.

المكونات: لفافة من قمر الدين 4 أكواب من الماء المغلي سكر حسب الرغبة

طريقة التحضير: قطع قمر الدين وضعه في وعاء. أضف الماء المغلي واتركه حتى يذوب تمامًا. حرك قمر الدين حتى يتجانس وأضف السكر حسب الرغبة. يمكن تبريده في الثلاجة قبل التقديم.



3. عصير المانجو والفراولة

هذا العصير مليء بمضادات الأكسدة والطعم الرائع، مما يجعله الاختيار الأمثل لعائلة ترغب في تجربة شيء مميز.

المكونات: 2 مانجو كبيرة مقشرة ومقطعة كوب من الفراولة الطازجة 2 كوب من الماء عسل للتحلية

طريقة التحضير: ضع المانجو والفراولة في الخلاط. أضف الماء والعسل وامزج حتى تحصل على مزيج سلس. يُفضل تقديمه باردًا لإضافة المزيد من الانتعاش.



استمتع بتحضير هذه العصائر اللذيذة وشارك العائلة بأوقات منعشة وحيوية طوال الشهر الفضيل.fügbarkeit