أكثر من الحليب .. 4 مشروبات غنية بالكالسيوم

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعتقد الكثيرون أن الحليب هو المصدر الأغنى بالكالسيوم، لكن هناك مشروبات أخرى تحتوي على نسبة أعلى منه، مما يجعلها بدائل جيدة خاصة لمن يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا.

يحتوي كوب واحد من حليب اللوز غير المحلى على 449 ملليجرام من الكالسيوم، أي ما يعادل 35% من الاحتياج اليومي، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن لا يستهلكون الحليب الحيواني.

يعد عصير البرتقال المدعم مصدرًا غنيًا بالكالسيوم، حيث يوفر نحو 347 ملليجرام لكل كوب، وهو ما يمثل 27% من الجرعة اليومية الموصى بها.

يتميز حليب الشوفان بنسبة عالية من الكالسيوم، حيث يحتوي كل كوب على 350 ملليجرام، أي ما يعادل 27% من الاحتياج اليومي، مما يجعله بديلاً مغذيًا للحليب البقري.

يمنح كوب واحد من حليب الصويا المدعم الجسم 300 ملليجرام من الكالسيوم، أي ما يعادل 23% من الكمية الموصى بها يوميًا، مما يجعله خيارًا جيدًا لدعم صحة العظام.