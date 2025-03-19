نصائح لتجنب الدوخة والصداع في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

عاني البعض من الدوخة والصداع في رمضان نتيجة للتغيرات التي يمر بها الجسم خلال ساعات الصيام الطويلة. فما هي أفضل الطرق للوقاية منها؟

1- شرب الماء بشكل كافٍ: يجب الحرص على شرب كمية كافية من الماء خلال فترة الإفطار والسحور لتجنب الجفاف.

2- تناول وجبة متوازنة: من المهم تناول وجبة تحتوي على الكربوهيدرات الصحية، البروتينات، والدهون الجيدة لتوفير الطاقة اللازمة.

3- تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين: الكافيين يسبب الجفاف، لذا يفضل تجنب المشروبات مثل القهوة والشاي.

4- عدم تخطي السحور: يجب عدم تخطي وجبة السحور، والتي يفضل أن تحتوي على مصادر طاقة طويلة المدى مثل الشوفان أو الفول.

5- الابتعاد عن الشمس: يفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في ساعات الظهيرة.

6- تقليل السكريات المكررة: تجنب تناول السكريات المكررة التي قد تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر في الدم، يليه انخفاض حاد.

باتباع هذه النصائح، يمكن الحد من تأثير الجفاف وانخفاض السكر، وبالتالي تقليل خطر حدوث الدوخة والصداع في رمضان.