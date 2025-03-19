عصير السوبيا … ما تأثيره على الوزن؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد عصير السوبيا من المشروبات الرمضانية التي تحظى بشعبية واسعة، إذ يفضله الكثيرون لكسر صيامهم بفضل مذاقه اللذيذ والمنعش، خاصة بعد صيام يدوم 13 ساعة متواصلة.

أوضحت الدكتورة هالة عسكر، استشاري التغذية العلاجية، أنه لا يوجد مشروب بحد ذاته يسبب زيادة أو نقص الوزن، بل يعتمد الأمر على إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة والمصروفة يوميًا.

ومع ذلك، أشارت إلى أن الإفراط في تناول عصير السوبيا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، نظرًا لاحتوائه على كميات كبيرة من السكريات وجوز الهند، وهما مكونان قد يساهمان في تراكم الدهون والسمنة مع نهاية شهر رمضان.

حذرت عسكر من كسر الصيام بعصير السوبيا، لأنه غني بالسكريات التي تزيد من الشعور بالعطش خلال ساعات الإفطار. وبدلًا من ذلك، أوصت بالبدء بتناول حبة تمر أو كوب من الماء الفاتر أو شوربة دافئة، قبل الشروع في تناول الوجبة الرئيسية.

لمن يرغبون في الاستمتاع بالسوبيا دون التأثير على الوزن، نصحت استشاري التغذية بتناولها دون إضافة السكر الأبيض، وبعد مرور ساعة إلى ساعتين من تناول الطعام.

كما أوصت باختيار عصائر طبيعية أخرى لكسر الصيام، مثل عصير الفراولة، الذي يعد خيارًا صحيًا لاحتوائه على نسبة قليلة من السكريات، بشرط عدم تحليته بالسكر الأبيض.